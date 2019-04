Tchad : un projet pour promouvoir des nouvelles technologies agricoles

Un atelier de restitution, de consolidation et de validation de l'étude pour l'élaboration d'une stratégie de vulgarisation et de pilotage des nouvelles technologies agricoles dans la zone d'intervention du projet PROPAT, s'est tenu ce jeudi 4 avril à N'Djamena.



Le projet PROPAT a pour objectif de promouvoir l'adoption de technologies améliorées conduisant à une productivité accrue et au renforcement de la résilience climatique des systèmes de production agricole dans les zones ciblées par le projet.



"Le PROPAT a prévu dans ses composantes A et B le renforcement des capacités des systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricole", a souligné Kadidja Abdelkader, coordinatrice du projet PROPAT.



"Il convient de souligner d'entrée de jeu que le PROPAT intervient dans les provinces du Salamat, Moyen-Chari et du Mandoul. Il a pour objectif de développement la promotion et l'adoption de technologies améliorées conduisant à une productive accrue et au renforcement de la résilience climatique", a précisé le directeur général adjoint du ministère de la Production, de l'Irrigation, et des Equipements agricoles, Haroun Zakaria Ali.



Il a appelé les participants à s'impliquer activement dans les échanges afin d'améliorer la qualité du document et permettre la diffusion des nouvelles technologies dans la zone d'intervention du PROPAT.