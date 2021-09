Tchad : un projet pour vulgariser la langue chinoise dans 11 villes

Le coordonnateur du pilotage, Ngori Éric Morbe, a affirmé que l'AELEC est engagée pour la vulgarisation de la langue chinoise au Tchad afin de renforcer la coopération sino-tchadienne.



"Cette vulgarisation se fera dans les lycées, les institutions et les universités afin d’augmenter le nombre d'étudiants apprenants la langue chinoise au Tchad et faire connaître l’importance de cette langue de communication et d’affaire de notre siècle", a-t-il dit.



Pour le coordonnateur Ngori Éric, la Chine et le Tchad sont liés par l’histoire et ont un long parcours. Des projets dans plusieurs domaines ont été réalisés à ce jour, depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en août 2006.



"Nous pouvons mentionner quelques exemples, notamment la mise en œuvre de la raffinerie de Djarmaya en 2011, un demi-douzaine de viaducs offerts par la Chine et la construction de la Maison de la femme en juin 2014. Plusieurs étudiants tchadiens sont formés en Chine et continuent d’être formés, grâce aux bourses du gouvernement chinois", a énuméré le coordonnateur.



Ngori Éric invite les différents acteurs à doubler d’efforts pour faire adhérer massivement la jeunesse à ce projet.