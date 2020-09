Tchad : un protocole d'accord signé pour un projet énergétique de 30 Mw

N'Djamena - Un protocole d'accord fiscal et douanier a été signé jeudi entre le gouvernement et Kair, une société spécialisée dans les énergies renouvelables dont le solaire.



Il permettra la réalisation d'un projet à énergie renouvelables d'une capacité de 30 Mégawatts afin de renforcer la couverture électrique de N'Djamena.



La ministre de l'Énergie, Ramatou Mahamat Houtouin, a indiqué que l'objectif est de fournir une énergie fiable à la population. Selon elle, à ce jour, le prix du Kw/h est de 65 Fcfa, soit une réduction de 11 Fcfa.



D'après Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget, le protocole d'accord est signé conformément aux dispositions de la Loi de finances 2020 qui accorde un ensemble de facilités au secteur de l'énergie renouvelables.



Le projet va démarrer en 2022 pour une durée d'exécution de 10 mois. Il sera implanté à Lamadji et Gassi.