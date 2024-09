Tchad : un puits artésien inauguré à N’Djamena par la Coordination des Femmes pour la Paix et le Développement

La Coordination des Femmes pour la Paix et le Développement, en partenariat avec l'Organisation Internationale de Protection de la Jeunesse en Ouganda et en Afrique de l'Est, a inauguré un puits artésien dans le quartier d'Aniguéré, situé dans le 10ème arrondissement de la ville de N'Djamena, le 10 septembre 2024.



Ce projet vise à faciliter l'accès à l'eau potable pour la population, dans un cadre humanitaire. Sa mise en œuvre est assurée par l'organisation au Tchad, en coopération avec la Coordination des Femmes pour la Paix et le Développement, conformément à l'accord conclu entre les deux entités.



Il s'inscrit dans une série de projets de développement conjoints qui incluent, entre autres, le creusement de puits, l'éducation des filles et la construction d'écoles.



La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de la coordinatrice générale de la Coordination des Femmes pour la Paix et le Développement, marquant ainsi une nouvelle étape dans les efforts conjoints pour améliorer les conditions de vie des habitants de N'Djamena.