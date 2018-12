Tchad : un quota de 4.000 pèlerins pour le Hadj 2019

Le président de la commission permanente d'organisation du Hadj et Omra, Idriss Dokony Adiker, a fait un point de presse vendredi dernier pour faire le bilan du Hadj 2018 et annoncer le lancement de l'édition 2019.



"Nous avons mis un plan de départ des pèlerins à partir de N'Djamena. Nous avons sélectionné au total 10 agences de voyages. Nous avons donné la ferme instruction à chaque agence de voyage de personnellement s'investir. Il a été question aussi dans nos différentes discussions de chercher les voies et moyens et à trouver la meilleure compagnie qui puisse accompagner nos pèlerins dans des bonnes conditions", a expliqué Idriss Dokony Adiker.



Un appel d'offres a été lancé à l'endroit de toutes les compagnies exerçant au Tchad. Quatre compagnies ont formulé des offres : Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Egypt Air et Ethiopian Airlines. La commission permanente a retenu l'offre d'Ethiopian Airlines car ses prix sont les plus abordables. "Nous avons négocié et renégocié le coût du ticket à 1000 $ par pèlerin", selon la président de la commission.



Pour le voyage aller, les pèlerins partiront de N'Djamena à Médine, tandis que pour le retour, ils rentreront par Djeddah.



Le Tchad dispose d'un quota de 9.000 pèlerins qui lui est octroyé par les autorités saoudiennes. Toutefois, la commission permanente a limité le nombre de départs à 4.000 pèlerins. "Avec la situation économique que notre pays connait cette année, nous ne nous sommes pas hasardé à inscrire 9000 pèlerins car il faudra aussi payer leur caution", a expliqué le président de la commission permanente d'organisation du Hadj et Omra, Idriss Dokony Adiker.