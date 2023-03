Tchad : un rakchaman blessé par balle à Abdi lors d'une attaque de coupeurs de route

Les criminels ont demandé aux deux hommes de s'arrêter, mais ces derniers ont refusé, ce qui a entraîné une réaction violente de la part des malfrats. Un coup de feu a été tiré et M. Bilal a été touché à la jambe gauche.



La victime a été immédiatement évacuée à Abéché pour recevoir les soins nécessaires. Cette attaque vient une fois de plus souligner la menace persistante que représentent les coupeurs de route dans la province du Sila. Les populations locales vivent dans la crainte constante d'être attaquées et volées sur les routes, ce qui limite leur accès aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation.