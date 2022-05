Tchad : un rassemblement de "jeunes conscients" déplore le manque de moralité dans la société

MOUNDOU - Le président national du Rassemblement des jeunes conscients pour le soutien au Conseil militaire de transition (RJC/CMT), Taboula Innocent, a appelé le 14 mai les jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux dans la vocation de la paix. Il les exhorte à adopter un comportement moral exemplaire et responsable.



"Les pays émergents ont commencé par mettre en place un système éducatif performant et ont exhorté leur jeunesse à acquérir les connaissances indispensables pour se hisser au niveau des meilleurs. Nous, tchadiens, nous sommes là à critiquer, intimider, à ne vouloir que les autres avancent", a déploré Taboula Innocent.



Pour le leader du RJC/CMT, les mosquées et églises doivent redevenir de vraies écoles de civisme, de la rigueur et de la moralité. "On se nuit collectivement, on s'auto-détruit par notre incapacité à nous élever au-dessus de nos propres personnes pour travailler en équipe", a-t-il fustigé.



"Aucun État n'a réussi sans le charisme de son leadership. Bravo PCMT, l'homme de terrain, l'homme des solutions efficaces", a conclu Taboula Innocent.