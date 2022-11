Tchad : un ratio insuffisant d'un policier pour 1454 habitants

Le gouvernement d'union nationale prévoit de renforcer la sécurité et l’ordre public à travers des actions fortes seront menées dans les jours et les mois à venir, a indiqué ce 3 novembre le premier ministre Saleh Kebzabo.



En ce qui concerne la sécurité intérieure, il est à constater que le ratio standard qui est de 1 policier pour 100 habitants, n’est pas atteint au Tchad.



"Malheureusement, dans notre pays, ce ratio tourne autour de 1 policier pour 1 454 habitants. Ce qui n’est pas de nature à permettre le maintien efficace et efficient de la sécurité et de l’ordre public sur l’ensemble du territoire national", selon le chef du gouvernement.