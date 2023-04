Tchad : un référendum à haut risque

Le Tchad est actuellement en train de préparer un référendum constitutionnel, qui fait craindre le pire aux observateurs. Cette consultation est censée préparer le terrain pour la refondation du pays, mais tout indique que le régime en place ne veut pas réellement changer les choses. La Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC) est déjà contestée, et l'opposition accuse le parti au pouvoir de fraude. De plus, le président de transition, Mahamat Idriss Déby, ne semble pas disposé à mener une réelle refondation du Tchad. Pour beaucoup, la nouvelle constitution sera taillée sur mesure pour maintenir le parti MPS au pouvoir.



Dans ce contexte, les espoirs des partisans d'un État fédéral ou d'une réconciliation nationale semblent bien illusoires. On est loin d'un Tchad réconcilié, et l'échec de ce référendum risque d'être très préjudiciable pour la paix et la stabilité du pays. Si le dialogue national inclusif et souverain a déjà fait des morts, cette consultation risque d'être encore plus destructrice. Au lieu de refonder le Tchad, elle risque de le diviser encore davantage.