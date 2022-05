Tchad : un registre de condoléances à l'ambassade des EAU suite au décès de cheikh Khalifa Ben Zayed

L’ambassade des Émirats Arabes Unis à N’Djamena annonce recevoir les condoléances et l’ouverture d’un registre de condoléances pour les officiels tchadiens (gouvernement, grandes institutions, etc) à compter du samedi 14 mai 2022 jusqu’au vendredi 20 mai 2022.



À la suite du décès du président des Émirats Arabes Unis, cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, décédé le vendredi 13 mai dernier à Abou Dhabi, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Oumar Ibni Daoud, au nom du gouvernement de transition et du peuple tchadien, a présenté la lettre de condoléances à l’ambassadeur des EAU au Tchad, Rachid Said Alshamsi, ce 16 mai 2022 dans les locaux de l’ambassade.



« Le Tchad a eu une bonne coopération avec l’EAU avec le défunt Altesse », a témoigné Oumar Ibni Daoud.



« Avec le même élan, le gouvernement du Tchad continuera sa coopération bilatérale avec le nouveau président », a assuré le secrétaire d’État.