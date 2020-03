Tchad : un renforcement continu du personnel de santé face à la malnutrition

349 professionnels de santé formés entre 2017 et 2019



La DNTA et ses partenaires, les ONG ALIMA et Alerte Santé, répondent au besoin de formation des agents de santé (médecins, infirmiers, agents techniques de la santé, etc.) et contribuent à vulgariser l’offre de soins en rapport avec la Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe (PCIMA).



Du 1er mars 2017 au 22 décembre 2019, 349 professionnels de santé ont été formés sur la PCIMA au niveau de l’UNT-Ecole.



L'insécurité alimentaire touche des millions de personnes



Plus de 4.117.121 millions de personnes (51 % de femmes) sont affectées par l ́insécurité alimentaire, dont près de 1.286.615 en insécurité alimentaire sévère dans 68 départements des provinces du Tchad selon l’aperçu des besoins humanitaires (HNO-2020).