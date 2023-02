Tchad : un renforcement de la sécurité publique dans les provinces à risques avec des nouvelles mesures

Des moyens matériels tels que des véhicules et des motos ont été alloués à la gendarmerie nationale, à la police nationale et à la garde nationale et nomade pour appuyer les provinces dans leurs efforts de sécurité. En outre, cinq sous-groupements du Groupement mobile d'intervention de la police nationale ont été créés pour répondre rapidement aux situations d'urgence en province.



Des renforcements supplémentaires des escadrons mobiles seront déployés dans les jours à venir pour sécuriser les axes routiers. Le Ministre a souligné l'importance de doter les gouverneurs des moyens nécessaires, tels que la mobilité et des hommes armés, pour faire face aux différentes situations de sécurité.



Le ministre assure que le gouvernement met en place des mesures concrètes pour renforcer la sécurité dans les provinces considérées à risques, avec pour objectif de mieux protéger les citoyens.