Tchad : un repère de malfaiteurs et de vendeurs de drogue démantelé à N'Djamena

Les forces de l'ordre ont procédé ce dimanche jusqu'à lundi au démantèlement d'un repère "forestier" fréquenté par des présumés vendeurs de drogue et des malfaiteurs, derrière le Palais du 15 janvier dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Des policiers se sont déployés et ont brulé tous les hangars illégalement installés. Ils ont également ordonné le départ des personnes qui occupent les lieux.



"Les bandits sont des habitués de ce lieu. J'habite ici depuis presque 15 ans", a indiqué une femme dans un témoignage recueilli par Alwihda Info.



"Dans la journée, ils sont avec nous. La nuit, ce sont des agresseurs à quelques mètres de là où nous sommes. Ils sont biens organisés pour braquer les gens. Parfois, ils vont même faire des dégâts la nuit dans le quartier. Nous leurs avons donné plusieurs conseils mais ils n'ont pas écouté parce que nous sommes tous des amis. Voilà les conséquences aujourd'hui", a ajouté la femme.



D'après certains témoignages, des malfaiteurs se regroupent dans ce lieu pour planifier des vols ou des agressions. D'autres personnes vendent de la drogue au vu et su de tous.



Certains individus ont été arrêtés ce dimanche par la police suite à une enquête de flagrance.



"Moi, je suis vendeuse de drogue. La police m'a arrêté dimanche avec plusieurs amies. Ils n'ont pas trouvé la drogue que je vendais. Après plusieurs enquêtes, ils m'ont relâché. Quand la police est venue, certains amis ont pris la fuite. Maintenant, la question que je me pose, qui a volé la drogue que je vendais ? Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont venues pour bruler tous les petits hangars que nous avons construits pour dormir et vendre de la drogue", a affirmé une autre jeune femme présente aux abords des lieux lors de l'opération de déguerpissement.



Les policiers qui procédaient au démantèlement se sont refusés à tout commentaire.



Des civils qui habitent à proximité des lieux ont salué l'intervention des forces de l'ordre. Ils ont espoir que cette opération contribuera à réduire l'insécurité.



Selon certaines sources, une ambassade devrait prochainement être construire à proximité des lieux.