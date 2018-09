Tchad : un réseau de transvasement de gaz démantelé

L’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) a effectué une mission de contrôle inopinée de quantité de la charge des bouteilles de gaz dans la ville de N’Djamena. La mission a ciblé les détaillants des bouteilles de gaz dans de nombreux points de vente, notamment à Ridina, Ardep Djoumal, Moursal et Toukra.



Les techniciens de l'ARSAT se sont assurés, à l'aide d'une balance, du respect des normes fixées. Toutefois, la mission conduite par le chef de service de prévention des fraudes et gestion des affaires stratégiques, Djada Mouta Adji, a démantelé un réseau de transvasement de gaz qui réduisait la quantité.



Par exemple, pour une bouteille de gaz de 6 kg, les détaillants qui s'adonnent à la fraude ont réduit de 3 kg la quantité de gaz dans les bouteilles. Pour les grandes bouteilles, la balance indique 21 kg au lieu de 26 kg.



Les détaillants suspectés se défendent de toute fraude et imputent la diminution de la quantité des bouteilles aux fuites de gaz lors de la livraison depuis les dépôts de recharge.



La subvention de l'Etat a permis de réduire le prix de la bouteille de 6 kg, passant à 2000 F CFA, contre 3 000 FCFA auparavant.