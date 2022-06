Tchad : un réseau de voleurs appréhendé avec une mâchoire humaine à Bébédjia

Plusieurs objets volés à savoir des batteries de 24 Volts, des nattes en plastique, des tapis, valises, vêtements pour hommes et femmes, manuels scolaires, sacs de riz, sacs de couchage, une mâchoire humaine et divers objets ont été récupérés et présentés aux autorités judiciaires et administratives de la place, notamment le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, le procureur de la République près le Tribunal de Bébédjia et le maire de la ville de Bébédjia, Marina Norbert Doumsengar.



Ces voleurs opèrent avec une mâchoire humaine pour des raisons inconnues à ce stade. Ils utilisent des pinces pour briser les cadenas dans leurs opérations de vols en pleine nuit.



Le préfet Youssouf Oumar Barh a salué les efforts de la compagnie et l'a exhorté à traquer tous les ennemis de la quiétude de la population. Il a invité la population à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité pour une paix durable dans le département de la Nya et en particulier la ville de Bébédjia.