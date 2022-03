Tchad : un risque de pénurie de pain avec la hausse de prix de la farine

La ville de N’Djamena va manquer de pain avec l’augmenterions du prix de la farine. Ça tourne mal dans les boulangeries de la ville et beaucoup risqueront de fermer leurs portes.



Les responsables des boulangeries ont de la peine à fonctionner à cause de la hausse de prix de la farine. Hybah et les autres boulangeries ne produirons pas du pain à partir de ce soir en attente d'un compromis avec les vendeurs détaillants pour augmenter le prix du pain. La journée de demain ne s'annonce pas trop bien pour les vendeurs détaillant de pain car certaines boulangeries ne peuvent fonctionner au prix de 100 Fcfa l’unité, selon Mahamat responsable de la boulangerie de Dembé. « Quel sera le prix dans les boutiques du quartier ? », s'interrogent certains détaillants. Mamouth , distributeur de pain, a préféré garer sa caisse.