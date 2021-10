Tchad : un salon des études en France ouvert aux bacheliers à l'IFT

La mission consiste à faire la promotion de l’enseignement supérieur et encourager les étudiants étrangers à s’inscrire dans l’enseignement supérieur français via la plateforme espace Campus France, explique Sylvain Lamourette, attaché de coopération scientifique et universitaire de l’ambassade.



Lamourette de poursuivre que Campus France dédie une place aux étudiants tchadiens afin qu'ils s'inscrivent dans les institutions françaises d’enseignement supérieur, dans tous les domaines qui sont dans la plateforme.



En 2019, il y avait 1500 étudiants tchadiens en France et 2800 l’année dernière. Pour l’inscription de septembre 2022, depuis l’ouverture de la plateforme en octobre, plus de 5000 dossiers ont été créés. Il n’y a pas de quota limite pour pouvoir postuler à l’espace Campus France.



Le salon est organisé afin d'accompagner l’annonce du président français à Ouagadougou qui vise un objectif de 500.000 étudiants étrangers en France à l’horizon 2027.



La plateforme est ouverte jusqu’au 30 novembre 2021 pour la Licence 1 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour la Licence 2 jusqu’en Master.