Tchad : un samedi Républicain à N'Djamena pour impulser la relance économique

Le coordonateur de la plateforme "Agir ensemble", Souradj Koulamallah, a animé ce samedi 8 août une campagne de sensibilisation au Palais du 15 janvier à N'Djamena, pour le lancement du Samedi Républicain.



L'évènement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État a l'Economie et à la Planification du développement, du secrétaires général du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), du secrétaire général de la Mairie de N'Djamena et de quelques officiers généraux.



Plusieurs panels ont été animés, axés sur la mise en oeuvre des projets, réformes et iniatives économiques et citoyennes. Parmi les thèmes abordés, le développement et la promotion d'une économie active, diversifiée et prospère, l'entrepreneuriat ou encore le financement des projets et initiatives.



D'après Souradj Koulamallah, le samedi Républicain est un élément moteur des journées économiques et citoyennes qui sont un cadre innovant pour l'impulsion du développement économique du Tchad.



"Ces journées citoyennes sont une contribution importante des acteurs privés et de la société civile pour aider le Gouvernement dans sa politique de sortie progressive de crise et de mise en oeuvre d'un partenariat performant, capable de booster notre économie et contribuer efficacement au processus des réformes et d'émergence économique impulsé par notre Plan national de développement 2017-2021", a-t-il ajouté.



Il estime que "la plateforme Agir Ensemble s'inscrit dans la mise en oeuvre de la paix, du vivre ensemble et de la concorde nationale comme une priorité, elle est la première pierre angulaire de tout développement économique et social du Tchad".



Le secrétaire général du CSAI a souligné "que la paix est un élément très important pour le développement économique de notre pays, musulman comme chrétien. La cohabitation est l'arme du développement d'un pays comme le notre".



Pour sa part, le secrétaire.d'Etat à l'Economie et à la Planification du développement a assuré que "le Gouvernement renforcera le développement économique pour une émergence économique très rapide et un confort basé sur la paix et la cohabitation pacifique entre les tchadiens et tchadiennes".



Le Gouvernement organise à N'Djamena du 26 au 28 juin prochain, le Forum international pour l'investissement au Tchad, intitulé Tchad-Monde arabe, dédié aux investissements et aux financements des acteurs arabes.