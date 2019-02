Tchad : un schéma-directeur pour l’aménagement et l’urbanisation de N’Djamena

La ministre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, Achta Ahmat Bremé a présidé, ce lundi 11 février 2019 à N’Djamena, le lancement d’un atelier de mobilisation des acteurs pour l’élaboration d’un schéma-directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de N'Djamena et de ses alentours.



Les acteurs urbains vont se concerter et définir les grandes orientations pour l’élaboration d'un schéma-directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville de N'Djamena et de ses environs. L'objectif est surtout de sensibiliser et de faire des plaidoyers à l’endroit des partenaires au développement et de la société civile.



Selon le maire 1er maire adjoint de la ville de N'Djamena, Oumar Abdellah Lebine, "la démographie de la ville de N'Djamena ne cesse de s’accroitre durant ces dernières années malgré les efforts déployés. Son étalement spatial reste difficile à contrôler, retardant ainsi son développement". Il sollicite l'entière participation des partenaires afin de prendre en considération l’ensemble des préoccupations.



"Les villes et les centres-villes jouent ainsi un rôle important dans la transformation des économies nationales. Ils contribuent à lutter contre la pauvreté", indique la ministre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, Achta Ahmat Bremé. « Les villes tchadiennes et notamment N'Djamena, notre capitale ne dispose pas d’un document d’orientation stratégique et de planification opérationnel. Malgré les efforts du gouvernement visant à mettre les services de bases efficaces à la disposition des citoyens, les efforts semblent vain car les actions ne sont pas dans un cadre cohérent et concerté », affirme-t-elle.



L'atelier est initié par le ministère de l'Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, avec l’appui technique de l’ONU Habitat.