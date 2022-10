Tchad : "un seul référendum peut suffire", Mahamat Moustapha Tidjani

Mahamat Moustapha Tidjani, représentant de la diaspora tchadienne au Sénégal au dialogue national, estime que "sur la forme de l'État et la Constitution, un seul référendum peut suffire".



En ce qui concerne la durée de la transition, il propose qu'on examine et propose un chronogramme des activités de la transition pour en déterminer un délai précis et raisonnable.



Concernant les mandats électoraux, Mahamat Moustapha Tidjani suggère cinq ans à tous les niveaux.



Au Conseil national de transition, il préconise d'appliquer la clé de répartition qui a prévalu la mise en place du Présidium : un pourcentage selon le poids représentatif de chaque corporation.



Mahamat Moustapha Tidjani déplore le fait que la diaspora n'ait pas été représentée au Présidium.