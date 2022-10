Tchad : un site des sinistrés à perte de vue à Koundoul

La sous-préfecture de Koundoul, dans le département de Mandelia, province du Chari Baguirmi, accueille un nombre important de victimes d’inondations dues à la montée des eaux du fleuve Chari.



Sous la petite forêt qui fait ceinture sur le terrain de football de la commune de Koundoul, des tentes s’observent. Les sinistrés qui sont arrivés aux premières heures, sont installés convenablement. Ceux nouvellement arrivés cherchent à s’installer. Des habitations fabriquées à base de tissus, de moustiquaires, de nattes et autres morceaux de tissus supportés par des brindilles, tiennent lieu de chambres à coucher.



Entre temps, le génie militaire est en action. Et les nouvelles personnes sans-abris sont accueillies. Les agents de la commune de Koundoul et ceux venus de la commune de 9ème arrondissement de la ville de N’Djamena sont à pied d’œuvre. « C’est un travail de recensement que nous faisons avant que les personnes nouvellement arrivées puissent s’installer », nous explique un humanitaire. Ils viennent généralement de la commune de 9ème arrondissement.



Pour leur prise en charge, un travail d’identification se réalise sur présentation d’une pièce d’identité, n’importe laquelle. Aussitôt, une fiche d’identification est remplie. Sur cette fiche, un renseignement complète sur l’identité de la personne est demandé. « On nous demande nos noms, prénoms, fonctions, situation matrimoniale, le nombre d’enfants et le quartier de provenance. C’est peut-être une façon de connaître le nombre exact des sinistrés », témoigne Marguerite.



Entre temps, le nombre de tentes continue à s’étendre sans fin. Des familles sont déposées çà et là par le génie militaire. « C’est urgent, soyons un peu rapide pour que notre maman et les petits frères puissent se reposer », recommande un jeune homme avec de la houe en main. Un peu à côté, une autre famille perplexe ne sait où commencer à monter une tente. Tout de même, la mesure est prise pour fixer la chambre.

« C’est dans notre chambre que vous êtes assis », nous interpelle-il.