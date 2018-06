Tchad : un sous-préfet entre la vie et la mort après une tentative de médiation ratée

La descente sur le terrain d’une délégation conduite par le sous-préfet de Bokoro, dans la région du Hadjer-Lamis pour régler un conflit foncier a tourné au drame cette semaine. 2 personnes sont mortes et 4 autres ont été grièvement blessées -dont le sous-préfet- à la suite d'affrontements. L'incident s'est déroulé au village Ataguil, une localité située à 30 Km de Bokoro.



Parmi les personnes décédées figurent un notable du canton Tania I et un élément de la Garde nationale et nomade (GNNT).



L’origine du conflit découle du refus d’une partie des habitants du village Ataguil de se soumettre à la décision des autorités administratives interdisant toute activité agricole sur un site faisant l'objet d'un différent.