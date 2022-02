Tchad : un symposium inclusif sur la paix, la tolérance et la réconciliation annoncé

Le thème choisi est : « la paix, la tolérance et la réconciliation nationale ». Il constitue une opportunité pour les organisateurs et surtout les participants d'examiner la nécessaire problématique de la paix au Tchad qui ne peut être atteint que par la tolérance et la réconciliation nationale.



Pour Mariam Hassan Djamous, le dialogue national inclusif, annoncé par le président du Conseil militaire de transition, est une parfaite opportunité pour le Tchad d'évacuer tous les préalables et pré-requis en vue d'une réconciliation des cœurs.



13 thématiques, seront présentées par des experts, en deux jours de travaux et sous trois axes, notamment, comment consolider la paix durable au Tchad, la gestion des conflits intercommunautaires et la cohabitation pacifique, et le rôle de la Jeunesse et de la femme dans la consolidation de la paix.



Les participants s'engagent a travers leurs expériences a apporter des réponses appropriées aux préoccupations légitimes du peuple qui ne cesse d'aspirer à la paix et à la cohésion sociale, indique Mariam Hassan Djamous.