Tchad : un taux d’analphabétisme de 78 % dont 89 % chez les femmes

Le Tchad a un taux d’analphabétisme de 78 % dont 89 % chez les femmes, a indiqué lundi le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, à l'occasion de la Journée internationale de l'Alphabétisation célébrée hier.



"L’alphabétisation est un véritable moteur de développement pour le pays", souligne le ministre.



Aboubakar Assidick Tchoroma précise que des réflexions sont en cours avec tous les partenaires et parties prenantes à l’éducation des jeunes et adultes afin de développer des alternatives pédagogiques efficaces et efficientes pendant et après cette pandémie à COVID-19.



Selon lui, "une attention particulière sera donnée à la formation des éducateurs à l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication."



Le défi à relever dans cette vision à l'horizon 2030 est de "lutter efficacement contre l’analphabétisme en général et celui des femmes rurales en particulier car l’alphabétisation permet la réduction de la pauvreté des femmes et l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant."



Elle joue en outre deux rôles : le rôle d’apprendre à lire, à écrire et à calculer d’une part et celui d’apprendre un métier d’autre part permettant de mener une vie décente et de participer aux différentes activités citoyennes. Aussi, l’alphabétisation favorise t-elle les femmes à être active dans tous les domaines de leurs milieux, relève le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.



Le bilan de la campagne 2019-2020 fait ressortir un nombre de 4132 centres d’alphabétisation renfermant 155.210 apprenants parmi lesquels on dénombre 104.816 femmes, soit un taux de 67 %.