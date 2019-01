Tchad : un terrain attribué pour le futur marché à bétail de Faya

Le préfet du département de Borkou, Hissein Hamid a attribué la semaine dernière un terrain de 1,5 hectares pour la construction du futur marché à bétail de Faya. Le marché comprendra quatre bureaux, une salle de ravitaillement, un parc, une pharmacie vétérinaire et d'autres aménagements qui répondront aux normes réglementaires de sécurité, d'hygiène et de construction.



Le maire de la ville de Faya, Haradj Abakar a sollicité l'appui multiforme de la population et de tous les bénéficiaires pour la réussite de ce projet capital pour l'épanouissement socio-économique de la commune de Faya Largeau.



Le chef de mission et chef d'antenne du Projet d'appui au pastoralisme au sahel (PRAPS) pour le Bahr-El-Gazal et le Borkou, Abakar Touka a souligné que ce projet est entièrement financé par la Banque mondiale.



Le projet est d'un grand intérêt pour les éleveurs et la population, s'est félicité le préfet de département du Borkou. "L'élevage est l'une des mamelles de l'économie tchadienne après le coton et l'agriculture", a-t-il relevé.