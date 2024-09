Tchad : un topographe entendu par les renseignements après une alerte sur la crue

L’ingénieur topographe Abouzoum Noël a été convoqué ce dimanche par le maire de la commune du 9ème arrondissement.



Arrivé sur place, il a été pris, puis conduit la direction générale des renseignements et d’investigation où il a été auditionné toute la journée par les services de renseignements, avant de regagner son domicile vers 14 heures, a indiqué à Alwihda ses proches, ce qui a été confirmé par une source au sein de la commune du 9ème arrondissement.



Cette version est également confirmée par l’intéressé qui a été joint au téléphone par Alwihda infos. « J’ai été contacté par le maire de la commune du 9ème arrondissement au téléphone, je suis arrivé à la mairie, les services de renseignements m’ont pris et conduit dans leurs locaux. J’ai été auditionné par le directeur de la DRGI. Ils m’ont demandé pour quelle raison j’ai fait l’alerte sur la montée des eaux du fleuve sur les réseaux sociaux, puis repris par certains médias », a indiqué à Alwihda Agouzoum Noël.



Ses deux téléphones demeurent toujours confisqués par la DRGI. Le maire de la commune du 9ème arrondissement, Mahamat Saleh Kerima reconnaît avoir convoqué, mais nie toute séquestration de Agouzoum Noël. « J’ai appelé Agouzoum Noël, et il est venu me trouver. Il a été entendu par les services de renseignements, avant de rentrer libre chez lui », a déclaré au téléphone à Alwihda, le maire de la commune du 9ème arrondissement, Mahamat Saleh Kerima.



Jointe au téléphone, son épouse confirme également la libération de son époux, après avoir été détenu pendant plusieurs heures. Cette interpellation intervient après que Abouzoum Noël ait lancé un message de détresse sur les réseaux sociaux annonçant la montée de crue qui menace sérieusement la digue construite à hauteur de 22 milliards.