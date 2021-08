Tchad : un trafiquant de drogue appréhendé à Mangalmé

Le présumé malfrat a été présenté ce jeudi 19 août 2021, au gouvernorat de Mongo, en présence du gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, ainsi que des autorités administratives et militaires. Ces drogues sont évaluées à plus de 3 millions de Fcfa.



Le procureur de la République, Eka Nicolas a, dans cette circonstance, félicité les forces de l'ordre, d'avoir réalisé un travail de taille, en interceptant le présumé malfrat. Pour le procureur, cette pratique est interdite par la loi, car le Tchad est signataire de plusieurs conventions internationales qui répriment la détention, la vente, la consommation des produits illicites. Ainsi, cet auteur répondra devant la justice pour son acte, s'il ne dénonce pas le réseau auquel il est attaché.



Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma se dit ravi du travail accompli par les gendarmes. Il remercie les forces de défense et de sécurité de la province du Guéra, pour le sacrifice consenti. « Tous les malfrats ou trafiquants de drogue vont être traqués, surtout dans la province du Guéra pour que tous les réseaux soient démantelés », a-t-il martelé. Il faut signaler enfin que ce malfrat est confié à la police judiciaire, pour établir le procès-verbal régulier et après, il sera déféré au parquet qui va, soit ouvrir une information judiciaire, ou alors le juger pour flagrant délit.