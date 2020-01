Tchad : un trafiquant de personnes et six jeunes arrêtés au Sud-ouest

Un trafiquant de personnes et six jeunes en partance pour l'exploitation de l'or au Nord du Tchad ont été appréhendés par la Police nationale à Pala dans la province du Mayo Kebbi Ouest. Ces jeunes partaient pour Zouarke au nord du pays pour servir comme main d'oeuvre sur le site d'exploitation de l'or.



Selon le présumé trafiquant de ces jeunes, Ramadan Faini, habitant du village Bamdi, canton Goyegoudoum dans la sous-préfecture de Torrock, c'est à la demande de son ami qu'il convoie ces jeunes de Pala pour N'Djamena à travers l'agence de voyage Abou Hamama. Dans la capitale, un autre convoyeur les attendait pour Abéché jusqu'à Zouarke à la frontière libyenne.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest a estimé que ces jeunes doivent plutôt servir leur terroir que de se jeter dans des aventures ambiguës.



Le présumé trafiquant de personnes, Ramadan Faini et ses complices doivent répondre de leurs actes devant la loi, a-t-il indiqué.



Les motocycles qui transportaient ces six jeunes sont également entre les mains de la police à Pala.



Il y a quelques mois, 15 jeunes du Mayo Kebbi Ouest ont été stoppés net à N'Djamena, dans une tentative avortée de se rendre au nord du pays pour l'orpaillage.