Tchad : un troisième vol de rapatriement des ressortissants bloqués au Soudan

Le premier vol est arrivé la veille, suivi d'un deuxième vol, et maintenant ce troisième vol a atterri dans la nuit. Les passagers ont commencé à débarquer, mais les forces de l'ordre ont pris des dispositions pour maintenir l'ordre et éviter le chaos qui a prévalu lors de l'arrivée des deux premiers vols.



Cependant, il y a eu de l'incompréhension chez les agents de CNARR et de l'OIM lorsque les bus ont conduit les rapatriés vers une autre destination que celle initialement prévue, créant ainsi de la confusion parmi les passagers. Les rapatriés ont été conduits en bus vers une autre zone de l'aéroport pour se retrouver dans la grande salle d'arrivée.



Au total, 130 personnes ont été rapatriées, dont 15 enfants, 5 malades et 34 personnes âgées. Les autres étaient des étudiants qui étaient bloqués à Khartoum en raison des violences dans la ville.



Les rapatriés ont exprimé leur gratitude pour le retour dans leur pays d'origine, malgré les difficultés rencontrées pendant leur séjour à Khartoum. Les autorités ont assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour leur retour.