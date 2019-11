Tchad : un ultimatum aux commerçants pour payer les taxes au Logone occidental

La résolution de la crise que traverse la mairie de Moundou continue de préoccuper les autorités provinciales. Après une première rencontre tenue le 24 octobre dernier avec l’exécutif de la mairie, le conseil communal et les délégués du personnel, le gouverneur de la province du Logone Occidental Adago Yacoub et ses collaborateurs ont rencontré ce 8 novembre 2019, les délégués des commerçants.



L’objectif de cette rencontre est d’informer ces derniers de la descente dans les tous prochains jours, d’une commission de recouvrement des taxes communales.



Le constat, selon les autorités communales, est que les commerçants refusent de payer les taxes, a indiqué le gouverneur qui demande aux délégués présents de relayer l’information.



Les fonds recouverts seront versés au Trésor public afin de payer les arriérés de salaires des employés de la mairie qui s’élèvent à 25 mois, a précisé Adago Yacoub. Il a mis en garde les commerçants récalcitrants qui ne voudraient se conformer car dit-il, des pères de familles sont privés de salaires depuis 25 mois à cause des taxes impayées.



Lors de la rencontre du 24 octobre dernier, il a été convenu entre les différentes parties, de la mise sur pied de deux commissions, une commission de recouvrement et une autre commission administrative chargée de vérifier en s’appuyant sur les textes et les lois, si les licenciements qu’a fait le maire Nérolel Ndoukolé sont conformes.



Les arrêtés de mise sur pied de ces commissions sont signés et rendus public par le gouverneur ce vendredi 8 novembre 2019.



Ces commissions ont pour président d’honneur le gouverneur Adago Yacoub et comme présidents actifs, le préfet du département du Lac Wey, Youssouf Oumar Barh et le secrétaire général du département, Djasnan Diondi.



Le gouverneur a invité par la même occasion l’exécutif de la mairie et le personnel à s’entendre pour la reprise de travail. "C’est seulement en acceptant de reprendre le travail que les employés pourront faciliter la tâche aux différentes commissions", a-t-il indiqué.



Plusieurs voix se sont élevées pour encourager l’initiative du gouverneur. Elles ont souhaité que cela aboutisse afin de soulager les employés privés de salaire depuis plus de deux ans.