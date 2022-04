Tchad : un vibrant hommage rendu à Ouchar Tourgoudi à Abéché

C'est à 9 heures que l'avion ayant à son bord la dépouille du député tchadien Ouchar Tourgoudi a touché l'asphalte de l'aéroport d'Abéché.



Trois membres du gouvernement pour accompagner dans son ultime voyage ce grand serviteur de l'État, notamment le ministre de la Justice Mahamat Ahmat Alhabo, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale Alio Abrahim Abdoulaye et le ministre de l'Élevage Dr. Abdelrahim Awat Atteib, entourés à l'occasion de plusieurs hauts cadres de la province.



Après l'étape de la maison pour un dernier recueillement, la place de l'indépendance d'Abeche a servi de cadre pour la prière collective présidée par le 1er vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Cheikh Abdedaim Abdallah.



Dernière étape de l'adieu à Ouchar Tourgoudi , le cimetière de Tagozogolo dans le 2ème arrondissement de la ville d'Abéché où repose déjà son épouse et sa mère.



Immédiatement après l'inhumation, les membres du gouvernement et le gouverneur de la province du Ouaddai, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, sont allés présenter à la famille de l'illustre disparu, les condoléances du président du Conseil militaire de transition.



Plusieurs personnalités ont rendu un vibrant hommage à l'honneur du regretté, reconnaissant tous que Ouchar Tourgoudi aura ''servi valablement sa patrie".



Né en 1936 à Abéché, Ouchar Tourgoudi laisse derrière lui une veuve éplorée et 25 orphelins.