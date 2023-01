Tchad : un vol de moto a failli dégénérer en conflit intercommunautaire à Niergui

Un incident est survenu dans la nuit du 4 janvier au village Katalogue, dans le département du Guera, sous-préfecture de Niergui. En effet, trois personnes se sont introduites dans le village nuitamment et ont volé une moto.



Tout de suite après, les villageois se sont mis à la poursuite des voleurs. Ces derniers ont ouvert le feu, faisant un mort et un blessé grave. La situation a failli dégénérer en un conflit intercommunautaire.



Le 5 janvier, le préfet du département du Guera, Salhadine Ahmat Mahamat, s'est rendu sur les lieux pour ramener le calme et véhiculer un message de paix.



Le préfet a demandé à la population d'aider les forces de défense et de sécurité avec des renseignements, afin que tous les délinquants et braqueurs puissent être traqués.