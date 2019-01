Tchad : un vol sur une installation pétrolière irrite le gouverneur du Logone oriental

Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo s'est rendu les 18 et 23 janvier dernier à la tête d'une délégation sur les installations pétrolières de Bolobo et Komé 5 suite à des cas de vols de matériels répétitifs. Deux puits pétroliers sont à l'arrêt et des câbles en cuivre ont été coupés et emportés.



Le gouverneur a immédiatement convoqué une réunion le 24 janvier avec les chefs traditionnels et représentants de la société civile afin de sensibiliser les différentes couches de la population de la Nya Pendé sur les actes de vandalisme dans les installations pétrolières.



"Nous sommes porteurs d'un message de fermeté à l'endroit de la population et plus particulièrement les chefs traditionnels. Certains individus sans foi ni loi, sont en train de détruire ou font des vandalismes sur les installations pétrolières", a déclaré le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, devant une centaine de personnes.



Moussa Haroun Tirgo a mis en garde contre les conséquences de ces actes de vandalisme et a pris de fermes mesures sécuritaires. Il a demandé aux forces de défense et de sécurité d'intensifier les patrouilles pour mettre fin aux vols.



Les autorités traditionnelles ont promis de collaborer étroitement avec les autorités administratives et militaires.