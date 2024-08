Tchad : une ONG assiste les victimes des ravins à Mao

Ce samedi 17 août 2024, l'ONG nationale SAHKAL pour la Solidarité et le Développement au Sahel a apporté son soutien aux victimes des inondations et des ravins dans le quartier Moto, à Mao. La cérémonie de remise des dons a été dirigée par le point focal de l'ONG, Warou Abba Adji Alifa, en présence du Secrétaire Général de la commune de Mao, Seid Mahamat Moustapha.



Un total de 2 000 sacs vides accompagnés de sable ont été distribués aux habitants du quartier Moto pour les aider à se protéger contre les ravins qui menacent leurs maisons. Warou Abba Adji Alifa a expliqué que cette initiative répond à la recrudescence des problèmes liés aux ravins dans la ville de Mao. L'ONG prévoit d'étendre ses activités à d'autres quartiers touchés par ce phénomène.



Le Secrétaire Général de la commune, Seid Mahamat Moustapha, a exprimé sa gratitude envers l'ONG pour ce geste qui bénéficie grandement à la population locale. Il a souligné que la lutte contre l'érosion et les ravins est une responsabilité collective et a appelé d'autres organisations à suivre cet exemple.



Les jeunes, les hommes, les enfants et les femmes du quartier se sont également mobilisés pour apporter leur contribution physique à cette initiative.