Tchad : une Plateforme alerte sur une maladie qui tue à Abéché

Est-ce le paludisme ou une autre épidémie ? La population du Ouaddaï ne sait à quel saint se vouer. A cette occasion, la Plateforme des Organisations de la Société Civile de la Province du Ouaddaï (PASOC-PO) se dit préoccupée par une épidémie qui tue chaque jour.



Pour cela, elle alerte les autorités et suit avec beaucoup d'inquiétude la maladie aiguë qui s'est abattue sur les habitants de la ville d'Abéché ces derniers temps. Elle suit également avec étonnement, le comportement de spectateur du gouvernement, face à l'intensification de cette situation sur une population au sein de laquelle, de nombreuses personnes sont déjà emportées par la mort.



Compte tenu de l'éclosion des cas et de la propagation effrayante de la maladie au sein de la population, la POSOC-PO est touchée et considère la situation comme exceptionnelle, et sans précédent au niveau local, malgré que les autorités sanitaires locales la qualifient de simple paludisme.



Ce qui a davantage attiré son attention, c'est non seulement l'ampleur du phénomène et sa dangerosité, mais aussi la possibilité de sa propagation, entraînant une augmentation de cas. En revanche, la Plateforme dénonce fermement le manque de considération vis-à-vis des patients dans les structures sanitaires de la ville d'Abéché, avec le mauvais accueil, les mauvais traitements et le comportement irresponsable de certains médecins.



Face à cette situation critique et à cette réalité amère, le président de la Plateforme, Aboul Khasim Mahamat Hassan, appelle le gouvernement à envoyer une équipe médicale spéciale sur le terrain pour diagnostiquer le phénomène afin de le combattre le plus vite possible. Par ailleurs, il lui demande également d'agir promptement pour améliorer les conditions sanitaires critiques dans le pays en général, et à Abéché en particulier.



Il faut noter qu'il fut un moment une épidémie de « kourgnalé », ou « tchoukoungounia », a fait de tels ravages en tuant plusieurs personnes avant que l'État ne puisse envoyer des experts pour identifier l'épidémie.