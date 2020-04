Tchad : une agence dément avoir fait voyager un cas testé positif au Covid-19

La direction générale de la Société tchadienne des transports et de locations (STTL) a mis au défi, dans un communiqué, le ministère de la Santé de "prouver à travers un reçu de voyage" qu'un tchadien récemment testé positif au COVID-19 ait voyagé à bord de l'un de leurs bus.



Selon le ministère de la Santé publique, un tchadien récemment testé positif, a quitté Moundou le 20 mars 2020 à 12 heures avec le bus de la STTL, immatriculé 15B 0031A. Il est arrivé à N'Djamena à 22 heures.



La direction générale de la STTL dément formellement ce qu'elle qualifie "d'informations erronées et dénuées de tout fondement tendant à la discréditer aux yeux des autorités."



Elle justifie qu'aucun bus de la STTL sur l'étendue du territoire tchadien ne commence par le matricule 15B, précisant que tous leurs bus commencent par 13B. De plus, elle ajoute que tous les bus de la STTL de transport en commun sont mis aux arrêts depuis le 20 mars 2020.