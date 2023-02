Tchad : une aide sociale aux détenus de la maison d'arrêt d'Abéché

Ce don, composé de sacs de savon, de sucre, d'haricots, d'huile et d'autres articles, a été reçu par le directeur de l'établissement pénitentiaire d'Abéché, Abdraman Adouma Yakhoub.



Le président de l'association, Toumaï Abakar Kabouche, a déclaré que ce geste modeste aidera, même temporairement, à soulager la détresse des détenus. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'aide apportée aux personnes vulnérables par l'association.



En offrant ce don, l'association Toumaï montre son engagement en faveur de la paix et du développement, ainsi que sa volonté d'apporter une aide concrète aux personnes qui en ont le plus besoin. Cette action humanitaire est un geste de solidarité qui contribuera à améliorer la vie des détenus de la maison d'Abéché.