Tchad : une arme disparue des scellés retrouvée à Doba

L’arme disparue des scellés dans l’affaire de l’éleveur, dont la garde à vue prolongée a fait l’objet de plusieurs spéculations, à Doba dans la province du Logone Occidental, a été retrouvée et versée au dossier, comme l’avait exigé Mme la Procureure de la République (PR).



En effet, la PR avait renvoyé un prévenu et le procès-verbal de son audition à la brigade de recherche, pour absence de pièce à conviction qui est une arme de guerre qui figurant dans le procès-verbal régulier, mais qui physiquement avait disparu. Elle a donc donné un délai de 72 heures à l’OPJ en charge de l’affaire, seule condition pour présenter le prévenu devant les juges.



Ce lundi 30 mai, l’arme a finalement été jointe au procès-verbal comme l’avait exigé la PR. Contactée, Mme Nadjilem née Ngaoundi Bombaito Colette dit qu’il n'y a rien de grave. « Un délai de prolongation de la garde à vue de 72 heures a été donné pour régularisation de la procédure et si cette procédure est régularisée, il n'y a pas de commentaires à faire autour », dit-elle. Et la PR de poursuivre que pour ceux qui n’avaient pas compris et avaient vilipendé le parquet, elle leur fait grâce. « C'est aussi cela le travail du magistrat, nous sommes la poubelle, nous prenons tout sur nous », dit devait-elle dire, avant de se féliciter de la bonne collaboration qui a conduit à l’aboutissement du dossier.



« C’est tout ce dont nous avons besoin car nous œuvrons tous en principe pour le même objectif, la protection, la sécurité des biens et des personnes et ainsi personne ne doit faire obstruction à l'autre dans l’exercice de ses fonctions ». La PR dit avoir toujours été appuyée par les autorités militaires depuis sa prise de fonction. « Malgré quelques failles de part et d'autre, il n'y a rien de grave et il faut que la collaboration soit établie pour que triomphe la justice », s’est-elle exclamée.



« C'est juste le respect de la procédure, la maison d’arrêt n’est pas le champ de mon père pour que j'y introduise qui je veux et comme je veux. La loi me fait obligation de vérifier tous les contours avant de poser tout acte ». « Nous constatons pour notre part que les magistrats ont été tant décriés sur les toiles des réseaux, si bien que leurs efforts et leurs difficultés dans l’exercice de leurs fonctions ont été totalement oubliés.



Il est donc temps de les encourager tant bien qu'il y a des failles quand c'est bien il faut en parler pour les encourager ». La maîtrise de la procédure de la PR de Doba est à saluer car n’eut été cela, elle n'aurait pas décelé l’absence de la pièce à conviction.