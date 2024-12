Tchad : une association s’engage contre la désertification et le changement climatique

L'Association pour le Développement et l'Environnement au Tchad a officiellement lancé ses activités le samedi 21 décembre 2024 dans un centre de la capitale. Lors de son discours inaugural, le président de l'association, Abdoulaye Babikir Ahmat, a rappelé les défis environnementaux majeurs auxquels le Tchad est confronté.



« Le Tchad fait face au changement climatique, marqué par un désert qui occupe presque la moitié du territoire et continue de s'étendre, la disparition de certaines espèces animales et végétales, ainsi que la dégradation des sols, ce qui expose la population à une vulnérabilité accrue », a-t-il déclaré.



L'association, apolitique, laïque et à but non lucratif, repose sur le volontariat. Elle a pour mission d'encourager le développement et de contribuer activement à la lutte pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité.



Ses objectifs incluent : la lutte contre la désertification, la sécheresse et la dégradation des sols ; la promotion des pépinières fruitières ; la sensibilisation et l’information sur les enjeux environnementaux ; le reboisement et le renforcement des pratiques de conservation ; la formation des populations pour mieux comprendre et protéger leur environnement.



Des actions concrètes pour un avenir durable

L'association prévoit de cibler des zones particulièrement touchées par la désertification pour y planter différentes variétés d'arbres, avec l'ambition de créer de petites forêts qui serviront de barrières naturelles contre l'avancée du désert. En parallèle, elle compte promouvoir les pépinières et organiser des formations y afférentes.



Pour Abdoulaye Babikir Ahmat, « il est essentiel de sensibiliser la population sur des sujets tels que la biodiversité, les gaz à effet de serre, l'eau, les sols, la faune, la flore, les déchets et les polluants, afin d'encourager une prise de conscience collective. » L'association se fixe des objectifs clairs pour 2025, avec une feuille de route axée sur la sensibilisation, le reboisement, et des collaborations avec les pouvoirs publics et les institutions privées.



« Nous voulons créer les conditions nécessaires pour encourager le développement et préserver l'environnement. Nos efforts viseront également à réduire l'analphabétisme environnemental et à mobiliser toutes les couches de la population dans cette lutte essentielle », a souligné le président.