Tchad : une association se donne pour objectif de renforcer l'amitié Tchado-Golf

Une association d'amitié Tchado-Golf a été lancé dimanche 16 juin à Amriguebe, dans la commune du 5ème arrondissement par son secrétaire général, Mahamat Dardamo Adjabane.



"L'objectif de l'association est de maintenir des relations d'amitié entre le Tchad et les pays du Golf, de contribuer à améliorer le niveau de vie des familles tchadiennes, d'exécuter des projets productifs qui réalisent l'intérêt public, d'échanger des expériences et renforcer le lien entre l'association et celles similaires à travers des séminaires, des conférences et activités communes", a souligné Mahamat Dardamo Adjabane, au cours du point de presse annonçant le lancement officiel des activités de l'association.



L'association entend également "s'occuper du développement durable pour renforcer les capacités de l'élevage, de l'agriculture au Tchad en collaboration avec les autorités concernées, et collaborer avec les institutions étatiques et non étatiques pour réaliser les objectifs de l'association".



D'après le secrétaire général de l'association, plusieurs réalisations ont déjà été effectuées par l'association pour atteindre à ses objectifs, notamment le forage de puits à N'Djamena, dans les quartiers N'Djari, Nouri, Gaoui, Amriguebé, dans des provinces tel que le Chari Baguirmi, principalement à Dourbali, Aouyouloum, Koundoul, Kournari, dans la région du Kanem, le Hadjer Lamis.



"Des sacrifices ont été réalisés à l'occasion de la fête de Tabaski en faveur de 350 familles. A N'Djamena, nous avons amélioré les conditions de vie de certaines femmes. L'association a distribué des motos à trois roues à des personnes handicapées, des corans aux écoles coraniques et des produits alimentaires aux femmes veuves", explique Mahamat Dardamo Adjabane.



Il affirme que plusieurs choses restent à faire. "L'association entend développer des relations d'amitié avec le Golf dans le domaine scientifique, sportif, socioculturel, renforcer les liens de fraternité et la communication entre l'association d'amitié Tchado-Golf et les ONG humanitaires à l'intérieur du Tchad et dans les autres pays arabes".



Elle a également pour objectif de contribuer à l'organisation de rencontres, activités communes entre les peuples du Tchad et ceux du Golf, et des échanges d'expériences à travers des visites afin "d'assurer un contact direct entre les deux peuples frères."



Le lancement des activités de l'association a lieu à quelques jours de la tenue du Forum International des Investissements Tchad-Monde Arabe. L'évènement se déroulera 26 au 28 juin 2019 à l’hôtel Hilton, à N’Djamena.