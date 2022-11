Tchad : une audience programmée à Koro Toro pour le jugement des manifestants du 20 octobre

621 personnes arrêtées à la suite des manifestations du 20 octobre 2022 seront jugées mardi 29 novembre à la prison de haute sécurité de Koro Toro, a appris Alwihda Info. Il s'agit d'une audience foraine des flagrants délits de la 2ème chambre correctionnelle.



Les faits repprochés sont : attroupement non autorisé, destruction des biens, incendie volontaire, violence et voies de faits et trouble à l'ordre public.