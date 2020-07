Tchad : une augmentation de salaire pour les fonctionnaires en juillet

Les dispositions du protocole d'accord signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales le 9 janvier 2020, et devant s'appliquer pour partie en juillet 2020 ont été respectées dans leur intégralité, a indiqué mardi le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, dans un communiqué.



Il s'agit de l'augmentation additionnelle de 15% des AGS pour les porter à 100% ; et de l'augmentation additionnelle des primes et indemnités de 20% pour les porter à 85%.



Les états de paiement des salaires du mois de juillet 2020 seront disponibles dans les différentes banques de la place dès samedi 25 juillet 2020 au matin pour les salariés du secteur public.