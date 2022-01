Tchad : une autre baisse du coût d'Internet annoncée pour la fin d'année

La rencontre a vu l’officialisation de la réduction des tarifs d’accès à l’internet au Tchad, concrétisant ainsi la promesse faite par le PCMT lors de la clôture du Forum national de la jeunesse il y a trois semaines.



Le 29 décembre 2021, le PCMT a promis et instruit pour une réduction de 30% des tarifs d’accès à l’internet sur toutes les offres.



Fait majeur, la baisse des prix pour certains segments est allée jusqu’à 60 voire 78%, suivant les instructions du PCMT.



La réduction très significative et historique des tarifs, va entrainer un engouement des utilisateurs. Ce qui pose un défi majeur en matière qualité de services.



Le PCMT veut encore plus. Le catalogue des tarifications sera encore revu en baisse en fin d’année. L’objectif est de réduire drastiquement l’intervalle des coûts liés à internet qui était de 17,8% en 2020 pour un salarié payé au SMIG.



Pour le chef de l’État, la réduction doit se poursuivre pour atteindre la fourchette de 8 à 2 %.