Tchad : une avenue baptisée au nom de l’Imam Hissein Hassan Abakar

La voie de contournement de la grande mosquée de N’Djamena, a été baptisée au nom du défunt Imam Hissein Hassan Abakar.



La cérémonie de baptême de l'avenue Imam Hissein Hassan Abakar, ancien président du Conseil supérieur des affaires Islamiques (CSAI), a eu lieu ce 04 août 2022 devant la grande mosquée, dans la commune du 3ème arrondissement.



Aux termes d'un arrêté signé par le maire Ali Haroun, la rue 3237, au quartier Mardjan Daffak et Blabline, dans les communes du 2ème, 3ème et quatrième arrondissement, est baptisée donc « Avenue Dr Hissein Hassan Abakar ».



Selon le fils du défunt, Fayçal Hissein Hassan, le choix de cette rue, au nom du défunt, n'est pas fortuit, mais a plutôt une grande signification. Car cette rue est considérée comme l'une des plus populaires de la capitale où le défunt était son usager, de son vivant.



Parmi les symboles de cette rue, il y a l'édifice de l'islam dans le pays, et même en Afrique, le CSAI, à travers lequel le défunt a donné ce qu’il a pu au Tchad, et au peuple tchadien.