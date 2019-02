Tchad : une bibliothèque Ibni Oumar lancée à Toukra.

A l’occasion du 11ème et triste anniversaire de la disparition du Professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh, comme chaque année, des actions sont initiées pour réhabiliter l’homme de savoir.



En effet, un an après avoir lancé l’ouvrage de mathématiques intitulé « Les Théorèmes d’Ibni » qui lui est dédié (aux éditions Cultura), la Fondation qui porte son nom lance une bibliothèque scientifique à N’Djamena.



“Par le biais de cette œuvre pérenne, nous désirons rendre un hommage mérité, à cette figure du savoir en Afrique et plus particulièrement au Tchad où il mit en place plusieurs actions en faveur du développement et des échanges scientifiques entre le Tchad et le reste du monde”, selon la Fondation.



« La Bibliothèque Ibni Oumar Mahamat Saleh est lancée pour honorer l’homme de sciences qu’était le Professeur », a expliqué la responsable du pôle Education de la Fondation, qui a tenue à remercier l’ONG AHA qui a offert un millier de livre de mathématiques, physique-chimie et de SVT pour que ce projet voit le jour.



L’ouverture de cette bibliothèque se place toujours dans cet esprit de permettre aux élèves, aux étudiants mais aussi aux enseignants tchadiens de faciliter leurs recherches.



Lancée à N’Djamena ce 3 février 2019, cette bibliothèque a aussi pour but de se créer au fil des années dans les différentes régions de Tchad dans un premier temps, avant de s’étendre dans la sous-région et en Afrique, pour que ce que Ibni Oumar a inlassablement défendu et initié reste vivant et pour poursuivre son engagement en faveur des sciences en Afrique.



A la différence de la fondation dont la naissance a été annoncé en 2018 par le Parti d’Ibni, la Fondation Ibni est une structure apolitique reconnue comme association depuis 2012 et qui œuvre dans les secteurs de prédilection du Professeur Ibni.



A travers des actions dans le sens des thématiques chères à Ibni que sont l’Education, l’Enseignement et la formation, chaque année la Fondation Ibni œuvre pour que la mémoire du Professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh triomphe de la mort et de l'oubli.