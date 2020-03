Tchad : une bonne nouvelle pour les enseignants scientifiques contractuels

Le directeur général du ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, Dibé Galy Panaïn, a informé lundi les enseignants scientifiques "engagés dans le but de promouvoir l’enseignement scientifique, que leur situation sera décantée dans un bref délai."



Selon lui, "leurs dossiers sont transmis au ministère des Finances et du Budget pour le traitement."



Dibé Galy Panaïn précisé que "ses services sont entrain de prendre des dispositions pour la remise de copie de contrats, dans les heures à venir, aux intéressés."



Les enseignants scientifiques contractuels sont invités à "prendre leur mal en patience, car le ministère est conscient de la situation difficile à laquelle ils sont confrontés depuis leur déploiement sur le terrain."



"Cette situation a été occasionnée par le travail de qualité que les services des finances et de l’ONAPE ont abattu. Ce minutieux travail de contrôle que les agents des finances et ceux de l’ONAPE ont fait a permis de déceler beaucoup d’anomalies sur certains contrats remplis par les intéressés. Par la suite, le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique a pris le soin d’établir la liste de tous les enseignants dont les contrats souffrent d’insuffisance et a saisi les délégations provinciales pour informer les intéresser afin de compléter les informations les concernant. Tout rentrera en ordre d’ici peu", a expliqué Dibé Galy Panaïn.