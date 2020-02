Tchad : une brigade mobile pour surveiller les activités foncières à N'Djamena

L’Inspecteur général du ministère de l’Aménagement du territoire, du développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, Kidandi Djossala Thomas, a présidé mercredi la cérémonie d'installation des équipes de la brigade mobile chargée de contrôle et de surveillance des activités foncières dans le périmètre urbain de N’Djamena.



La brigade mobile est composée d'une équipe de coordination technique, et de trois équipes avec des zones d'intervention réparties dans les arrondissements.



Ce sont au total 33 personnes qui composent cette brigade mobile.



Le 1er aout 2019, l'Inspecteur général du ministère a signé une note de service n° 32 porte désignation des membres des équipes de la brigade mobile.



10 point focaux ont été désignés dans les 10 arrondissements de la capitale.