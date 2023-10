Tchad : une brillante lycéenne d’Ati soutenue pour sa scolarisation

L'Association pour la Sensibilisation et la Scolarisation des Jeunes Tchadiens (ASJT), section du Batha, a pris en charge les frais scolaires et fourni des fournitures scolaires à une brillante élève d'Ati.



Dans le cadre de son projet d'Appui à la Scolarisation des Enfants issus des Couches Vulnérables au Tchad (PASECOV), l'ASJT section du Batha, a pris en charge les frais de scolarité de la jeune Khadidja Abdelkader Haroun, qui a obtenu la meilleure note de sa classe, avec une moyenne de 16,08 en classe de 2nde S, au cours de l'année scolaire 2022-2023.



Cette initiative a permis à Khadidja de poursuivre ses études au lycée collège catholique Saint Kizito d'Ati, avec une prise en charge totale. Ce matin, Khadidja Abdelkader Haroun s'est rendue au lycée collège catholique Saint Kizito d'Ati, accompagnée de ses parents et de quelques membres de l'ASJT section du Batha, pour la rentrée scolaire.



La jeune fille a reçu des kits scolaires, et les frais d'inscription annuels ont été pris en charge par l'association. Abakar Bachar Anigueye, responsable de la communication de l'ASJT, a souligné que l'association s'engage à favoriser la scolarisation des jeunes filles et à les soutenir dans la réalisation de leurs rêves.



Il a rappelé que cet acte s'inscrit dans les objectifs de l'ASJT, car scolariser les filles est essentiel pour défendre leurs droits, les émanciper et briser les cycles d'inégalités. L'éducation est un puissant levier pour libérer le plein potentiel de chaque fille, lui offrant autonomie et opportunités.



Pr ailleurs, Il a encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école, en particulier les filles, rappelant que « éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation ». Le proviseur Eca Betoubam et les parents de Khadidja ont exprimé leur gratitude pour cette initiative de l'ASJT section du Batha, saluant le soutien apporté aux élèves, en particulier à la scolarisation des filles.