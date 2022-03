Tchad : une campagne contre la haine et la division dans le département d'Abdi

La délégation a tenu un meeting populaire le 4 mars à Bieré, chef-lieu de la sous-préfecture de Hadjar Ibeïd, province de Sila.



À la suite d'évènements malheureux que traverse la province ce dernier temps, cette campagne s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation liée à la paix et au vivre ensemble, afin que la population locale puisse vivre dans l'harmonie et la quiétude.



Le secrétaire exécutif départemental du MPS d'Abdi, Hassan Idriss, a rappelé qu'aucun projet de développement ne peut se réaliser sans la paix et la cohabitation pacifique. Il a exhorté la population locale à cultiver le pardon et l'amour du prochain.



L'opérateur économique de la localité, Brahim Mahamat alias Tchombé, a appelé la population de Bieré à dénoncer aux forces de l'ordre tous ceux qui attisent la haine et la division dans la communauté, ainsi qu'à respecter les leaders traditionnels qui jouent un rôle non négligeable dans le maintien de la paix et la cohésion sociale.



Présent à cette cérémonie, le préfet du département d'Abdi, Idriss Miskoni, a relevé que la préservation de la paix et de la sécurité font partie des priorités du gouvernement de transition. Pour lui, cette campagne de sensibilisation consiste à appuyer la politique du gouvernement de transition en matière de la paix et de vivre ensemble.