Tchad : une campagne contre les violences basées sur le genre organisée dans les lycées de Sarh

Un vent de changement a soufflé sur les lycées Ahmet Mangué 1 et 2. En effet, à l’initiative de la délégation provinciale en charge de la Justice et des Droits humains, une vaste campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre (VBG) en milieu scolaire, a été lancée, avec un message clair : « plus jamais le silence face aux abus ».



C’est sous l’impulsion du délégué provincial en charge de la Justice et des Droits humains, Ahmat Abba Sidick, que cette journée a vu le jour, marquée par des échanges ouverts, des témoignages bouleversants et des engagements concrets.



Devant des centaines d’élèves, il a rappelé l’importance cruciale de faire respecter les droits humains dès le plus jeune âge : « Ma délégation a pour devoir de protéger chaque citoyen, et cela commence avec vous, élèves. Vous avez le droit à la sécurité, à la dignité, à la parole. Les violences basées sur le genre, souvent banalisées ou tues, existent bel et bien dans les écoles. Harcèlement, agressions verbales ou physiques, discriminations sexistes… ».



Ahmat Abba Sidick a souligné la nécessité d’un environnement scolaire sain, pour garantir l’épanouissement de la jeunesse. Pour répondre à cette urgence, le délégué a annoncé la création imminente de comités de vigilance et de signalement des VBG dans les deux établissements. Ces cellules, composées d’élèves volontaires, d’enseignants et de personnels éducatifs, auront pour mission de recueillir la parole, accompagner les victimes, et proposer des actions concrètes de prévention.



« Ce n’est qu’en donnant confiance aux élèves pour parler que nous pourrons éradiquer ces violences », a insisté Ahmat Abba Sidick. Les élèves ont accueilli cette campagne avec intérêt et fierté. Plusieurs d’entre eux ont salué la démarche, exprimant leur souhait de la voir se répéter, et s’élargir à d’autres établissements.



« On se sent enfin écouté. On espère que ce genre d’événement reviendra et que cela fera bouger les choses », confie, Soloumta Yvette, élève en classe de 1er L. Au-delà de la sensibilisation, cette campagne jette les bases d’un véritable changement culturel. En impliquant activement les jeunes, et en posant des mécanismes de prévention durables, la délégation provinciale des Droits humains veut faire des lycées de Sarh, des modèles de sécurité, d’égalité et de respect mutuel.